Flera personer färdades på flak – på E4:an

Under lördagsförmiddagen fick polisen tips om en bil som precis lämnat Gränna. Personen som ringde in till polisen hade sett hur ett stort antal personer hade lastats ombord på flaket och placerades under ett kapell inför avfärd. Bilen åkte sedan norrut på E4:an.

Polisen stoppade bilen för kontroll i Mjölby. Vid kontrollen fann polisen 13 personer totalt i fordonet.

Föraren, en man i 30-årsåldern, rapporterades för trafikbrott. Föraren hindrades från att köra vidare på samma sätt och fick böter för otillåten placering av passagerare.

– Det är förenat med livsfara att färdas på det här sättet, säger Monica Bergström som är presstalesperson på polisen.