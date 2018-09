”Låten handlar om att leva"

Mahlby, som egentligen heter Per Mählby, kommer ursprungligen från Gävle men flyttade till Norrköping för tre år sedan. Han har skrivit poplåtar länge men för fyra år sedan började han spela in och ge ut sitt material.

– It´s for you handlar om att leva, tycker jag. Jag ville fånga både lycka, sorg och smärta och kanske speciellt den där känslan av att vara lycklig, men rädd för att förlora det man har, säger Per Mählby.