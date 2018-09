IFK Norrköping segrade i toppmötet

IFK Norrköping - Malmö FF 3-1 (2-1)

Målen: 1-0 (18) Kalle Holmberg, 1-1 (28, straff) Marcus Antonsson, 2-1 (31, straff) Holmberg, 3-1 (92) Filip Dagerstål.

Varningar, IFK: Kalle Holmberg (avstängd nästa match), Simon Thern, Alexander Fransson, Simon Skrabb.

MFF: Rasmus Bengtsson, Oscar Lewicki (avstängd nästa match).

Så spelade IFK (3-4-3): Isak Pettersson - Henrik Castegren, Andreas Johansson, Lars Krogh Gerson - Ian Smith, Alexander Fransson, Simon Thern (Filip Dagerstål in 85), Gudmundur Thorarinsson - David Moberg Karlsson, Kalle Holmberg (Simon Skrabb in 74), Jordan Larsson (Alexander Jakobsen in 55).

Publik: 11 160.

Uppdateras senare under kvällen.