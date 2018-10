Mellodansaren som satsar på sången

I september släppte Norrköpingskillen Adam Svensson singeln Hole In My Heart under namnet Adam.

– Jag har hållit på länge och varit husdansare i Melodifestivalen och haft ganska full upp med det. Men jag har alltid sjungit också, fast i mindre skala och känt att jag vill ge sången mer plats, säger Adam Svensson.

Vill du höra mer, lyssna på ljudet.