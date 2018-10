Akuta åtgärder mot viltolyckor på utsatt vägsträcka

– Ja, den kvalificerar sig till topp tre, säger Mikael Alm som är projektledare på Trafikverket.

På sikt planeras för en två-plus-en-lösning för vägen. Men Trafikverket vill inte vänta utan ska under året bland annat sätta upp ljusskyltar, så kallade ITS-skyltar, som varnar för vilt på tre platser mellan Grebo och Åtvidaberg. Skyltarna tänds när riskerna är som störst, säger Mikael Alm.



– Alltså höst, vinter, tidig vår. Och att de är tända de tider då pendlingstrafiken kör mest alltså morgon och kväll.

Det här känner vi att vi behöver göra just nu.

En ljusvarning har bättre effekt än vanliga plåtskyltar, menar han.



– Får man en påminnelse så tror vi att vi väcker trafikanten lite mer och har lite mer koll - kanske lättar på gasen lite mer också.



Men det ska bli mer än ljusskyltar. Viltstängslen ska förlängas på vissa sträckor, och befintliga överfarter för gående och cyklister på anslutande mindre vägar ska göras om för att locka djuren över vägen där. En del är redan på gång. Resten ska ske inom det kommande året.

Är allt finansierat och klart?



Riksvägen mellan Grebo och Åtvidaberg är knappt tre mil lång. Och redan har ett 60-tal viltolyckor rapporterats in från vägsträckan i år enligt statistik från Nationella viltolycksrådet.



I Grebo vittnar man om att döda vilda djur ofta ligger i vägkanterna och att eftersöksjägare kallas in, ofta också till de mindre vägarna. Björn Palmquist kör i vardagslag på 35:an.

– En får ju passa sej. Det är mycket vilt, säger han.



Han är positiv till ljusskyltarna.



– Det tror jag på. Då vaknar man till.



Men Grebobon Maria Westerberg är tveksam till effekten av ljusskyltar.



– Det skulle vara bättre om man gjorde något åt dem som kör för fort istället. Det tror jag inte lampor och annat kommer att hjälpa till med tyvärr, säger hon.