Bandet Jamesson bildades 2014 av Gunnar Almen, Björn Ardell och Tedde Tillberg. Samma är spelade bandet in sin första platta Train to nowhere tillsammans med Claes Pålson på trummor. Förra året spelade de in Nicotin overload och nytt för i år är bandets trummis, som nu mera heter Max Odehag.