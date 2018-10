Personalens protester gav resultat

Vi har tidigare berättat om att vårdpersonalen i Söderköping som jobbar natt har protesterat mot ett nytt schema, som ska ge kortare men fler arbetspass per månad. Under torsdagskvällen bjöd personalen in politiker och tjänstemän till ett möte, och man har även gjort en protestlista.

– Det blev en väldigt stor uppslutning. Vi lämnade över protestlistor som 100 procent hade skrivit på, berättar Åsa Blid, som arbetar inom hemtjänsten i Söderköping.

Hör mer om varför personalen protesterar i ljudklippet.