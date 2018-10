IFK sätter press på AIK i guldstriden

Alltjämt serieledande AIK möter Malmö FF på hemmaplan under måndagskvällen. Det skiljer, efter 4-2-segern mot Östersund, endast tre poäng mellan AIK och IFK. Dock inget som anfallaren Kalle Holmberg fäste någon större vikt vid.

– Vi måste göra bra prestationer för att kunna växa som lag och växa i tabellen, och försöka ha så bra utgångsläge som möjligt till sista matchen, sa 2-1-målskytten Kalle Holmberg till Radiosporten efter matchen.

Kommande vecka bjuder på två IFK-matcher. Först och främst på onsdag mot bottenstridande Brommapojkarna, och därefter på söndag hemma mot Örebro. Den sistnämnda är lika med veteranerna Andreas Johanssons och Daniel Sjölunds avsked till Norrköpingspubliken. Den här säsongen är deras sista i kamratföreningen. Därefter återstår endast avslutningsmatchen borta mot Häcken söndagen den 11 november. Framtiden får utvisa om den kan vara helt avgörande för den ännu levande guldstriden.

IFK Norrköping - Östersunds FK 4-2 (2-1)

Målen: 0-1 (12) Tom Pettersson, 1-1 (26) Alexander Fransson, 2-1 (32) Kalle Holmberg, 3-1 (74, straff) Lars Krogh Gerson, 4-1 (81) Simon Thern, 4-2 (93, straff) Hosam Aiesh.

Varningar: inga.

Publik: 8 106.

Så spelade IFK (3-4-3): Isak Pettersson - Henrik Castegren, Andreas Johansson (K), Kasper Larsen - Ian Smith, Alexander Fransson, Simon Thern (Filip Dagerstål in 84), Gudmundur Thorarinsson - David Moberg Karlsson (Jordan Larsson in 73), Kalle Holmberg (Lars Krogh Gerson in 67), Simon Skrabb.

