Oklart om och när Motala får en bandyhall

I helgen skulle IFK Motala haft hemmapremiär i bandyns elitserie, men matchen mot Edsbyn fick ställas in eftersom isen inte hunnit bli spelklar i det milda vädret.

I flera år har det diskuterats och funnits planer på en ny aktivitetshall i Motala för bland annat bandy, men inget beslut har tagits, och när alliansen nu tagit över styret verkar det ovisst om det överhuvudtaget kommer bli en bandyhall.

– Vi tittar på det och tar in alla kostnader och ser om vi har råd att lägga in det i vår budget eller inte. Det är många saker som ska göras och byggas under de kommande åren, säger Kåre Friberg (M) som är kommunstyrelsens nya ordförande.

I våras snabbutredde kommunens tjänstemän bygget av en aktivitetshall och vad det skulle kosta, och tanken var att beslut skulle tas innan sommaren. Men förstudien hann inte bli klar och dåvarande kommunalråd Camilla Egberth (S), stoppade ärendet med beskedet att beslut istället skulle tas efter sommaren.

– Nu har vi tagit ett nytag med andra förutsättningar och när vi fått alla papper på bordet måste vi ta ett beslut om och när det ska bli en hall, säger Kåre Friberg.

Enligt Kåre Friberg skulle kostnaden för en ny aktivitetshall kunna hamna på runt 90 miljoner kronor. Men när alliansen kommer kunna ge besked om när och om Motala ska få en bandyhall, kan han inte svara på.

– Vi ser det som fantastiskt roligt om det skulle bli en ny hall, inte bara för bandyn utan även för våra medborgare. Det är inte där skon klämmer utan vi ska också bygga en ny simhall och göra andra saker. Först går kärnverksamheten och sen får vi prioritera därefter.