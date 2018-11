Seger för IFK - guldstriden lever vidare

IFK Norrköping - Örebro SK 3-2 (0-1)

Målen: 0-1 (45+1) Johan Bertilsson, 1-1 (58) Andreas Johansson, 2-1 (64) David Moberg Karlsson, 2-2 (85) Kennedy Igboananike, 3-2 (90+4) Daniel Sjölund.

Så spelade IFK (3-4-3): Isak Pettersson - Kasper Larsen, Andreas Johansson (K), Filip Dagerstål - Ian Smith (Daniel Sjölund in 92, Alexander Fransson, Simon Thern, Gudmundur Thorarinsson - David Moberg Karlsson (Lars Krogh Gerson in 75), Kalle Holmberg (Jordan Larsson in 70), Simon Skrabb.

Publik: 9 124.