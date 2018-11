Ändrade rutiner förhindrade större skogsbränder

– När brandrisken var som störst justerade vi vårt arbetssätt genom att tidigt skicka fler resurser på larm än vad vi i vanliga fall gör. Och vi var noga med att hela tiden följa utvecklingen och att vi var noga med att säkerställa att vi så snabbt som möjligt nådde fram till de bränder vi fick reda på, säger Jonas Holmgren, biträdande produktionschef på Räddningstjänsten Östra Götaland, som tror att rutinerna kan ha bidragit till att länet förskonades från större bränder.

Under perioden 1 maj till och med 20 augusti - förra året - fick Räddningstjänsten Östra Götaland drygt 80 larm som gällde brand i skog och mark, men under samma period i år, kom det in över 160 stycken, alltså dubbelt så många larm.

Tillsammans med räddningstjänsten åtgärder att direkt skicka fler resurser på larmen tror Jonas Holmgren att många bränder hindrades från att bli större tack vare att allmänheten blev alltmer observanta och larmade i ett tidigare skede under den här perioden.

– Många av räddningstjänstens anställda fick jobba väldigt hårt, men där vill jag tillägga att vi gjorde det tillsammans med andra aktörer i samhället och även markägarna. Det är många som varit engagerade och gjort jättestora insatser, säger Jonas Holmgren.