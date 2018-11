Pettersson och Thern prisades

IFK Norrköpings fina säsong i Allsvenskan fortsätter att göra avtryck i fotbolls-Sverige. Under kvällens Allsvenskans stora pris, en gala anordnad av C More, Svensk Elitfotboll och fotbollsmagasinet Offside, fick IFK:s Isak Pettersson och Simon Thern priser för sina insatser under året.

Pettersson tog priset som Årets målvakt, vars jury består av samtliga allsvenska lags huvudtränare, lagkaptener samt av Sveriges samlade fotbollsjournalistkår.

- Det är ju jättemånga bra målvakter i serien. Jag hade inte så mycket förhoppningar, utan jag kom bara hit och det här var perfekt, sa Isak Pettersson till Fotbollskanalen.

Thern blev Årets röst

Simon Thern tilldelades i sin tur Fotbollskanalens pris Årets röst.

Priset som går till den spelare eller ledare i herrallsvenskan som gjort avtryck i media under säsongen.

- Är man inte tillräckligt bra på att spela fotboll så får man vara bra på något annat, sa Thern skämtsamt till Fotbollskanalen när han fick utmärkelsen.

"Årets allsvenska röst 2018 tilldelas Simon Thern för att han med fotbollens bästa i tanken gärna söker debatt och inte tvekar att utmana tränare, spelare och journalister. Samtidigt ser han till att sköta det snyggt och med både värme och humor och har inga problem att gratulera rivaliserande lag och motståndare till framgång".

Även IFK-backen och lagkaptenen Andreas Johansson och tränaren Jens Gustafsson var nominerade till Årets back och Årets tränare, men där gick priserna till en AIK-duo istället - Per Karlsson vann Årets back och Rikard Norling blev Årets tränare.