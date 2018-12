Inga härbärgen i vinter

I Norrköping sitter Mihaela från Rumänien utanför Systembolaget och tigger.

– Det är kallt i dag säger Mihaela till Freddy Alm från Svenska kyrkan.

Freddy Alm känner Mihaela och de andra migranterna i Norrköping väl. De har kommit till staden i omgångar de senaste fem åren.

Hon tigger för sina barns skull och ibland kan det vara tungt när folk skrattar åt henne och säger elaka saker som att hon ska åka hem eller kallar henne för satkärring.

Some people say. Fy fan, you go home and other call me bitch.

Mihaela förklarar att pengarna hon får i Sverige har stor betydelse för familjens liv i Rumänien och därför kommer hon tillbaka.