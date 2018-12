Så behåller du julfriden

– Just under julafton, eller den dagen som man firar jul på, det är inte den dagen då man löser konflikter. det kan man ta sedan eller innan. Är det någon gång som det är okej att sopa konflikter under mattan för att det ska vara trevligt så är det faktiskt på julafton, säger Sverker Vadstien. relationsexpert.

Inger Hansson, föreläsare och inspiratör tycker att alla, unga så väl som gamla, ska lägga mobilerna åt sidan.

– Och även tänka på att familjer kan förändras. Öppna din dörr och se om det finns någon du kan tänka dig att bjuda in, säger hon.

Thomasine Eriksson, professionell dejtare föreslår att förbereda aktiviteter.

– Quiz är kul. Det klan vara om vad som har hänt i världen under året eller om familjen, säger hon.