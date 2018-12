Mantorpsmördaren har erkänt för polisen

I ett samtal med polisen berättade han att det var han ensam som dödade de båda makarna.

Han säger också att han under den här dagen hade bestämt sig för att begå ett brott, men inte exakt vad han skulle göra. Att han hamnade just Mantorp var en slump, men att det blev just i huset där makarna befann sig berodde på att huset låg skyddat och på en geografiskt bra plats för att snabbt ta sig därifrån.



Gunilla Broman, som är spaningsledare, säger att det här till stora delar stämmer med vad som kom fram under förundersökningen. Hon säger också att det kan vara viktigt för anhöriga att få mer information, och att det var därför polisen valde att träffa mannen trots att domen redan är avkunnad.