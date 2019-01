Julfirare ger inte ett barr för ny rutin

Men det nya systemet kom till av en orsak, säger Johan Borg som är avdelningschef på Tekniska verken för hushållsavfall.

– Tidigare har vi då åkt runt egentligen i hela kommunen och letat julgranar, gata upp och gata ner. Och det ville vi nu effektivisera.



Det var med gröna påsen för matavfall som problemen började år 2012. Granarna kan inte hanteras i anläggningen där de gröna påsarna sorteras ut.



Därför hämtade Tekniska verken gamla julgranar med särskilda turer efter jul, och den som ville bli av med sin gran behövde bara ställa ut den utanför huset.



I år skulle man i Linköping ha förbeställt sin granhämtning senast i trettonhelgen, enligt informationen som Tekniska verken gick ut med i början av december.



Och det har varit en del klagomål på det nya systemet, säger Johan Borg.

Bland annat har det upplevts som krångligt att föranmäla och lätt att missa sista dagen.



Men Johan Borg tror inte att Tekniska verken återgår till den gamla modellen, även om det nu kommit in knappt hälften så många föränmälningar - 3 000 - som det antal granar - 8 000 - som tidigare hämtats in per år.



– Vi kommer utvärdera det här efter det här året och se hur det har funkat. Jag har svårt att se idag att vi går tillbaks till att åka och leta i hela kommunen, det tror jag inte. Men det får väl framtiden utvisa.



På Tekniska verken blir granarna till fjärrvärme och el. De ger ett riktigt bra energitillskott, säger Johan Borg. Och Arvid Henriksson som vi träffar på en av Linköpings återvinningscentraler, och som bor i skogen mellan Linköping och Åtvidaberg, håller med.



– Eftersom jag bor på landet där vi inte har någon granhämtning så använder vi den till att elda upp den helt enkelt.

– När julen är slut så tar man iut den och gör den i mindre bitar och så in i pannan. Så blir det bra energivärde av det. Och det blir både varmvatten och värme i huset.