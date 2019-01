Två tappade poäng för Linköping IBK

Efter att ha inlett året med att vinna två raka matcher efter förlängning där de dessutom släppt till kvitteringen precis i slutskedet av matchen. Men nu var det tvärt om för hemmalaget som låg under med hela 0-4 och fick in kvitteringen till 4-4 med cirka en och en halv minut kvar att spela.

– Vi kommer inte riktigt upp i nivå förens slutet på andra nästan. De får köra på där de vill ha oss och vi kommer upp i nivå, efter ett tag gör vi det. Men det räcker inte hela vägen, säger Andreas Blom inbytt målvakt i hemmalaget.

Blom blev inbytt redan efter lite drygt fyra och en halv minut, då hade kollegan Robin Laakso redan släppt in tre mål på de enda tre skott som träffat målet. Blom fick bara se sig passerad av ett skott av de 17 som kom hans väg och gjorde en hel del kvalificerade räddningar.

Det var efter att matchen som helhet tickat in på andra halvan som vändningen tog sin fart. Först kom 1-4 genom Martin Hovlund kort därefter 2-4 genom Martin Karlsson, detta inom loppet av nästan exakt en minut från minut 14:57. Sedan lät sig nästa mål vänta in i den tredje perioden och 6:55 för att vara exakt när Max Wahlgren gjorde 3-4. När kvitteringen skulle in var det poängkung Simon Palmén som klev fram och kvitterade till 4-4 med 1:26 kvar av matchen.

Linköping kom tillbaka från katastrofstarten och var med det i åtanke ändå nöjda med poängen de fick efter straffavgörandet.

– Det visar ju styrka, att vi fortsätter kriga. De andra två matcherna har vi satt bollen och idag blev det inte riktigt så, säger Blom.

Linköping, som just nu ligger trea i tabellen, möter nästa helg Växjö på bortaplan.

Målskyttar Linköping: Martin Hovlund, Martin Karlsson, Max Wahlgren och Simon Palmén.

Målskyttar Helsingborg: Jonathan Nilsson, Fredi Pettersson, Andreas Lindholm och Linus Nordgren.

Skottstatistik: 26-19 (8-7, 10-6, 8-6, 0-0)

Publik: 525