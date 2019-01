Företagare glatt överraskade av Las-förslag

– Jag tycker att det viktigaste är just en modernisering av arbetsrätten för företagen och för företagsklimatet. Vi är lite förvånade att det faktiskt finns med så starkt i den här överenskommelsen. Men nu ska man ju veta att det här är en pappersprodukt, så det intressanta är ju om det verkligen blir verklighet.



Du sa att ni är förvånade, på vilket sätt?



– Därför att vi har pratat med Socialdemokraterna väldigt mycket om att det här är villkor som man skulle kunna göra så att de förbättrar arbetsklimatet i Sverige. Nu finns de med här, i alla fall i en överenskommelse på ett papper.



I förslaget till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, så är en punkt att lagen om anställningsskydd ska ändras genom utökade undantag från turordningsreglerna.



En utredning ska enligt förslaget få i uppdrag att utarbeta lagändringen som ska innebära lägre kostnader vid uppsägningar, särskilt för mindre företag. Samtidigt ska rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthållas.



Det är på tiden med en förändring av LAS, anser regionchef Frida Boklund på Företagarna. Nuvarande regler är skrivna mellan staten, facken och de stora företagen i en gången tid säger hon. Men de små företagen är fler.



– Om du tittar på Östergötland så har runt 80 procent av företagen färre än tio anställda. Och just nu har vi arbetsrättsregler som faktiskt är anpassade för stora företag.



– Vi vet att det är viktigt för våra företag att få en modernare och lite mer snabbfotad arbetsrätt.



Vad skulle det betyda?



– Att man skulle känna sig mycket tryggare i att försöka få in nya människor på arbetsmarknaden. Det skulle kunna skapa fler jobb.



Det finns inte risk för någon typ av slit-och-slängmentalitet då när det gäller anställningar?



– Jag har ännu inte träffat en enda företagare som ser på sin personal på det viset utan det är den största tillgången man har.

– Man är väldigt mån om att alla ska må bra. Jag har ännu inte träffat någon som tycker att slit-och-släng är ett vinnande koncept över huvud taget, säger Frida Boklund.