Vänsterpartiet släpper fram Stefan Löfven

Stefan Löfven har lovat att stå upp för de jämlikhetsreformer som Vänsterpartiet genomdrivit under den senaste mandatperioden, säger Jonas Sjöstedt på sin pressträff.

– Under gårdagen har jag haft samtal med Stefan Löfven, vi har kommit överens på ett antal punkter. Somligt har lösts ut, annat inte, säger Sjöstedt.

– Klausulen om att Vänsterpartiet inte skulle ha något inflytande i svensk politik är i praktiken tillintetgjord, säger Sjöstedt, som säger att V kommer att ha "politiskt inflytande” under den kommande mandatperioden.



Enligt Vänsterpartiets analys är inte alternativet ett nyval.

– Hade alternativet varit ett nyval, då hade vi varit beredda att ta det. Men vi litar inte på att Centerpartiet och Liberalernas antirasistiska principer skulle hålla om Löfven faller. Med största sannolikhet skulle en nej-röst på fredag leda till att vi redan nästa vecka får en blåbrun Kristersson-regering, säger Jonas Sjöstedt.



Vänsterpartiet kommer att avstå i omröstningen på fredag, vilket i praktiken innebär att Stefan Löfven släpps fram. Men Jonas Sjöstedt hotar även med att kräva Löfvens avgång om den framtida regeringen driver en viss politik, säger V-ledaren.

– Om regeringen lägger fram förslag om marknadshyror eller urholkad arbetsrätt kommer Vänsterpartiet att kräva Stefan Löfvens avgång, säger Sjöstedt.

