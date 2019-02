Ydre kommun laddar för elbilar

Med laddstolparna så kommer elbilarna och kanske ökar även turismen resonerar man i kommunledningen.

Fredrik Skillermark har en av de fyra registrerade renodlade elbilarna i Ydre kommun. Han tycker laddstolpar är en bra satsning.



– Vi vet ju själva när vi är ute och åker hur viktigt det är att kunna ladda någonstans där man är på väg. Så det känns ju jättebra att man kan erbjuda människor som är på väg förbi eller kommer till Ydre att de kan ladda här.

Vi stötte på patrull för att vi var för mycket landsbygd.

Laddstolparna planeras till tätorterna Asby, Rydsnäs, Hestra och Österbymo. Kommunen har gjort en deal med Tranås energi, som går in och betalar en stor del av satsningen.



Henrik Isacsson är moderat kommunalråd i Ydre. Han berättar att kommunen först sökte pengar från statliga investeringsstödet Klimatklivet.



– Och där stötte vi på patrull för att vi var för mycket landsbygd. Vi var för glest befolkade. Det var inte lönt att satsa här, så kändes det.

– De tycker väl att utsläppsminskningen per investeringskrona inte är tillräckligt hög. Så vi har inte fått något bidrag då,tyvärr, säger miljö- och hälsoskyddschef Oscar Lunnbäck.

Vi tänker även på turism att man väljer att åka genom Ydre.



Kommunens kostnad blir nu drygt 80 000 kronor per år för laddstolparna plus en lika stor engångskostnad om allt går enligt planerna. Idag finns de närmsta laddstationerna i Kisa och Tranås.



– Vi tänker att det behövs infrastruktur även här. Och vi tänker även på turism och dylikt. Att man planerar sin resa genom Sverige och väljer att åka genom Ydre istället för att ta en omväg för att det inte finns någon laddstation, säger Oscar Lunnbäck.



– Vi ökar ju befolkningen till nästan det dubbla under sommarmånaderna. Och man ser mer och mer elbilar eller hybrider som står vid sommarstugorna, säger kommunalrådet Henrik Isacsson.



Siv Finndahl tar en fika på caféet i lanthandeln i Asby. Hon har knappt sett en enda elbil i närheten, men är ändå positiv till att Asby planeras få en laddstolpe.



– Det är väl bra att det finns överallt och då kan man ju köpa en elbil, säger hon.