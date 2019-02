Räddningstjänsten: Låt bilen stå

Orsaken var de stora mängder snö som väntas och även kraftig blåst, enligt Räddningstjänsten. Snövädret kommer in under sen lördagseftermiddag och det kommer att snöa tills söndag morgon eller förmiddag.



"Så kan man lämna bilen hemma under kommande natt så är det vår rekommendation" skriver man från Räddningstjänsten Östra Götaland.