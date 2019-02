Kärlek och hat blev musik

Bandet beskriver själva låten som "en lite mindre rockig låt med inslag av stråkar och akustiska gitarrer".

Det östgötska bandet Haunted by Destiny vann tävlingen P4-nästa för några år sedan och snart går bandet in i studion igen för att spela in tre nya poplåtar. Denna vecka hör ni hate that I love you i P4 Östergötland, då låten är veckans Östgötahit.