Tre Grammys till Ludwig Göransson

Ludwig Göransson prisades trippelt på årets Grammygala. Det första priset blev svensken informerad om på väg in till galan.

– Wow, häftigt. Jag vann min första Grammy här direkt i tv, sade Göransson på röda mattan.Störst jubel fick dock överraskningsgästen Michelle Obama.

Ludwig Göransson kom till nattens Grammygala med chans på fyra priser, och gick hem med tre.

Childish Gambinos "This is America", nominerad i flera kategorier, prisades för årets låt och årets skiva och Göransson fick ta emot priserna tillsammans med bland andra Donald Glover, mannen bakom artistnamnet.

Childish Gambino gick hem med fyra priser, förutom de som Göransson fick pris för även årets video och årets rap/sång-framträdande.

Göransson å sin sida prisades även för bästa filmmusik, eller visuellt medium, för sitt arbete med "Black panther".

– Jag vill tacka regissören Ryan Coogler, han är en av de mest fantastiska konstnärer jag någonsin jobbat med och det har varit speciellt att vara del av det här fenomenet, sade Göransson till Variety på röda mattan, där han uppmärksammades på att han vunnit.

Det blev däremot inga priser för de andra svenskhoppen, Erik Grönwall och hårdrocksbandet Ghost. Grönwall var nominerad för sin roll i livesändningen av musikalen "Jesus Christ superstar", ett pris som gick till Broadway-uppsättningen "The band's visit", en musikalversion av israeliska filmen "Polisorkestern som kom bort".

Ghost var nominerat i kategorierna årets rockalbum och årets rocklåt. Bandet har vunnit pris tidigare på galan, men i år fick varken skivan "Prequelle" eller låten "Rats" pris.

Bland årets vinnare märks Lady Gaga, som fick gå hem med tre Grammys. Stjärnans första pris blev det i sammanhanget mindre – bästa låt skriven för visuellt medium – men det räckte för att tårarna skulle komma.

"Jag kommer inte kunna ha något smink på mig i kväll. Vi har precis vunnit vår första Grammy för kvällen. Jag gråter av glädje och tacksamhet", twittrade stjärnan efter priset för "A star is born"-låten "Shallow".

Lady Gaga och Bradley Cooper skulle senare även vinna pris för bästa popduo eller grupp, för samma låt. Hon vann även pris för bästa soloframträdande inom pop, då för "Joanne (Where do you think you're goin?)".

Sångerskan var även en av de artister som uppträdde på galan, Lady Gaga sjöng en rockig version av "Shallow" tillsammans med Mark Ronson, en av låtskrivarna bakom hiten och själv dubbel vinnare under kvällen. I ett av de mest bejublade framträdandena sjöng Miley Cyrus, Katy Perry och flera andra för – och tillsammans med – årets hederspristagare Dolly Parton.

Galan i Los Angeles leddes av r'n'b-stjärnan Alicia Keys, som inledde med att bjuda upp Michelle Obama, Lady Gaga, Jada Pinkett Smith och Jennifer Lopez på scen. De fem kvinnorna berättade om hur musiken förändrat dem som människor och stärkt dem som kvinnor.

– Musiken har alltid hjälpt mig att berätta min egen historia, sade Obama och fortsatte:

– Oavsett om vi gillar countrymusik eller rap eller rock så hjälper musiken oss att dela med oss av varandra, vår stolthet och sorg, hopp och glädje. Den hjälper oss att höra varandra och att bjuda in varandra i våra liv.

Hennes korta uppdykande på scenen förlängdes av flera minuters stående ovationer.