Wow-upplevelse på Visualiseringscenter

Sofia Seifarth, vd för Norrköping Visualisering, berättar att satsningen blivit verklighet tack vare en donation på 20 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

– Vi har fått en otrolig skärpa på bilden, och nya 3D-glasögon som förstärker upplevelsen enormt, säger hon.

Premiärvisningen av den nya filmen "We are stars" har premiär under lördagen.