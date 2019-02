Hardy Hum i Östgötahitten

And We Should Die of That Roars låt "Where we lay our bones" är veckans Östgötahitt.

Mannen bakom And We Should Die of that Roar, Hardy Hum, spelar gitarr, sjunger och skriver all musik själv. Musiken beskrivs som innovativ och kraftfull – en hybrid av gammal träskblues, kabarémusik och en rejäl dos Tom Waits som utforskar själens mörkaste skrymslen.

Lyssna på låten i ljudklippet!

Hardy Hum flydde krigets Jugoslavien som 15-åring, vilket satte djupa spår i honom och färgar musiken. Uppvuxen i en musikerfamilj har musiken alltid varit en naturlig del av hans liv.

I mer än 25 år har Hardy Hum spelat i olika grupper, men gav först 2014 ut första albumet under namnet And We Should Die of that Roar. Där blandas 50-talsblues med punkinfluenser och balkanstomp, och bildar ett eget unikt sound.