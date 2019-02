Oscar till Ludwig Göransson

I sitt tal tackade Ludwig Göransson regissören Ryan Coogler och alla musiker han samarbetat med under arbetet med filmen Black Panther.

- Jag vill dela med det här priset med alla otroliga afrikanska artister jag samarbetade med och även den klassiska musikerna som spelade in med oss. Jag vill också dela priset med min föräldrar och min syster som insisterade att jag skulle spela gitarr.

"Black Panther" fick ssammanlagt tre priser under galan, även för scenografi och kostym.

Det blev däremot inget pris för maskören Göran Lundström som var nominerad för filmen "Gräns". Den kategorin vann i stället filmen "Vice".

Priset för Bästa film gick till "Green Book". Den vann även priset för Bästa originalmanus och Mahershala Ali vann för Bästa manliga biroll, hans andra på tre år.

Priset för bästa manliga huvudroll gick till Rami Malek för rollen som Freddie Mercury i filmen "Bohemian Rhapsody". Filmen prisades också för bästa ljudredigering, bästa ljudmixning och bästa klippning. Med sammanlagt fyra priser blev det filmen som fick flest statyetter.

Det fanns ett tredje svenskt Oscarshopp, på sätt och vis. Glenn Close var nominerad till en Oscar för Bästa kvinnliga huvudroll för "The Wife", regisserad av svenske Björn Runge. Priset gick till Olivia Colman för hennes roll som Queen Anne i filmen "The Favourite".

Hennes två motspelare Emma Stone och Rachel Weisz var båda nominerade för Bästa kvinnliga biroll, som också var galans första pris. Regina King vann det priset för sin roll i "If Beale Street Could Talk".

Priset för bästa manus efter förlaga gick till Blackkklansman. Regissören Spike Lee, som skrev manuset tillsammans med David Rabinowitz, Charlie Wachtel and Kevin Willmott, hoppade upp i presentatören Samuel L. Jacksons famn när han klev upp på scenen.

Bästa dokumentär blev Free Solo, som handlar om friklättraren Alex Honnold. Bästa kortdokumentär gick till Period. End of Sentence. som handlar om stigmat kring menstruation i Indien.

Roma var en av storfavoriterna till årets Oscarsgala, med tio nomineringar. Det blev inte Bästa film, vilket ansågs vara en lågoddsare. Däremot vann Alfonso Cuarón för Bästa regi, Bästa foto och filmen prisades även som Bästa icke-engelskspråkiga film.

Alla vinnare

Bästa film: Green book

Bästa regi: Alfonso Cuarón

Bästa kvinnliga huvudroll: Olivia Colman

Bästa manliga huvudroll: Rami Malek

Bästa kvinnliga biroll: Regina King

Bästa manliga biroll: Mahershala Ali

Bästa originalmanus: Green book

Bästa manus efter förlaga: Blackkklansman

Bästa foto: Roma

Bästa klippning: Bohemian Rhapsody

Bästa ljudmixning: Bohemian Rhapsody

Bästa ljudredigering: Bohemian Rhapsody

Bästa originalmusik: Black Panther

Bästa originallåt: A Star is Born

Bästa animerade långfilm: Spider-man: Into the Spider-verse

Bästa kostym: Black Panther

Bästa visuella effekter: First man

Bästa animerade kortfilm: Bao

Bästa dokumentärfilm: Free Solo

Bästa kortfilmsdokumentär: Period. End of Sentence.

Bästa icke-engelskspråkiga film: Roma

Bästa kortfilm: Skin

Bästa scenografi: Black Panther

Bästa mask: Vice