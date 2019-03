"Jag har inga ord, det är helt galet" - Bishara från Linköping efter Mellot

– Jag är så nöjd. Det blir svårt att toppa det här, säger Bishara till P4 Östergötland efter finalen.

Och han skickar en hälsning till Linköping och Östergötland:

– Jag hoppas jag gjort alla stolta.

Efter de åtta internationella jurygrupperna sagt sitt hade Bishara 38 poäng. Men hos de svenska lyssnarna gick det bättre där fick han 69 poäng, sammanlagt 107 poäng.

Storfavoriten John Lundvik levde upp till förväntningarna, fick 96 poäng av den internationella juryn och 85 av folkets röster, totalt 181 poäng.

Nu står han som vinnare i Melodifestivalen 2019. I maj representerar han Sverige i Eurovision Song Contest i Tel Aviv – där han kommer att tävla mot sig själv.

Ända sedan 36-åringen från Växjö tog sig vidare till final i den sista deltävlingen i Lidköping har han varit överlägsen favorit till att vinna hela tävlingen. Enligt spelbolagens bedömningar skulle han utan problem ta hem finalen i Friends arena och bli Sveriges representant i Eurovision Song Contest _ och så blev det. Av den internationella juryn fick han alla tolvpoängare.

John Lundvik tar nu med sig "Too late for love" och de fyra gospelsångarna "The Mamas" till scenen i Tel Aviv, men redan före segern i Melodifestivalen var han klar för Eurovision Song Contest. Han har nämligen skrivit Storbritanniens bidrag "Bigger than us" som framförs av Michael Rice.