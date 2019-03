Game of Thrones-tema på Nördcaféet

Den populära tv-serien Game of Thrones åttonde säsong har premiär i april. Något som Nördcaféet på Mjölby bibliotek tagit fasta på, då de bjudit in författarna Linda Antonsson och Elio Garcia till sin kafékväll.

Paret är medförfattare till The world of ice and fire, som handlar om världen i tv-serien – och vad som hände bakom kulisserna.

– Vi jobbade ihop med författaren George R. R Martin på en bok som kom ut för några år sedan och vi har även jobbat ihop med honom en del på lite andra saker under åren. Vi ska prata om vårt samarbete och boken som vi skrev, säger Linda Antonsson, som utlovar några spännande avslöjanden under kvällen.