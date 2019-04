Tuva fick en lektion med superstjärnan

Ryttaren har vunnit så väl VM och OS i hästhoppning under åren och 16-åriga Tuva Karlsson fick en privatlektion av stjärnan när han besökte Linköping.

– Väldigt väldigt bra, var väldigt nervös först men väldigt bra känns det.

– The most important thing is to keep it simple, keep it natural, är Rodrigo Pessoas bästa råd för unga som vill lyckas, samt att jobba hårt för det man vill.