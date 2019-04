Mållös hemmapremiär för IFK

IFK Norrköping - AIK 0-0

Varningar, IFK: inga. AIK: Karol Mets, Sebastian Larsson och Chinedu Obasi.

Publik: 14 162.

Så spelade IFK (3-5-2): Isak Pettersson - Lars Krogh Gerson, Kasper Larsen (Rasmus Lauridsen in 88), Filip Dagerstål - Ian Smith, Sead Haksabanovic (Alexander Jakobsen in 81), Alexander Fransson, Simon Thern, Gudmundur Thorarinsson - Christoffer Nyman (Kalle Holmberg in 78), Jordan Larsson.

IFK:s nästa match spelas borta mot Kalmar FF lördagen den 13 april.