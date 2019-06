"Vi vet inte om huset går att rädda"

I går morse vid niotiden kom larmet till polisen om en stor explosion utanför ett lägenhetshus i centrala Linköping. 25 personer skadades lindrigt, och tre av dem vårdas fortfarande på sjukhus.

Polisen har tagit emot tips från allmänheten, och arbetshypotesen är att det rör sig om grov organiserad brottslighet, men ingen är ännu misstänkt. Man har också fått förstärkning från Nationella Operativa Avdelningen, för att utreda händelsen.

– Vi tror att det här kommer bli en utredning som kommer växa, så vi har fått hjälp från NOA för att dels dokumentera och registrera all information i ärendet, men också bena ut de spår, misstankar och tips som kommer in under tidens gång, säger Björn Öberg, polisens presstalesperson.

Polisens bombgrupp har undersökt området och lämnade platsen i eftermiddags. Det är fortfarande oklart vad exakt det var som exploderade.

Totalt skadades ett hundratal lägenheter i explosionen. De mest drabbade adresserna är Ådalagatan 1 till 3, och huruvida det huset kommer gå att rädda eller om det kommer rivas är oklart. Eftersom att utredningen pågår kan inte bostadsbolaget utvärdera skicket på byggnaderna.

– Det blir fel att spekulera innan man gjort någon form av besiktning, så vi får återkomma med besked om huruvida det går att rädda inte, säger Fredrik Törnqvist, VD för det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden.

En som hade turen att inte bli skadad var Linköpingsbon Kent Johansson, som arbetade i huset mittemot det som skadades mest i explosionen på fredagsmorgonen.

– Jag var utanför porten och vattnade penséerna och var på väg in i köket när smällen kom. Jag är fortfarande lite omtumlad och skakis, det var en fruktansvärd smäll, säger han.