Stopp i tågtrafiken – flera avgångar ställs in

Under lördagseftermiddagen uppstod ett omfattande singelfel i Vikingstad. En optisk fiberkabel misstänks ha blivit avgrävd, vilket gör att all trafik mellan Mjölby och Linköping står still.

– Trafikverket har gått ut med en preliminär tid på att det ska vara åtgärdat vid 20.00, men den tiden är som sagt preliminär, säger Isak Leek, trafikledare på Östgötatrafiken.

Vad händer med de avgångar som egentligen ska gå?

– Vi har sex stycken bussar som kör skytteltrafik, men sedan har vi också förhandlat med SJ så att våra resenärer kan åka med snabbtågen som går. Snabbtågen får gå igenom området, men inte pendeln, säger Isak Leek.