Viltolyckor på ny rekordnivå

För fem år sedan inträffade knappt 1 200 under samma tidsperiod. Bara sedan fjolåret har olyckorna på vägarna ökat med nästan 300 stycken under tiden januari till juli. Per Anders Eriksson arbetar som Polis och samordnare vid Nationella Viltolycksrådet.



– Orsaken till utvecklingen är att vi har ökade viltstammar. Och så det faktum att vi har haft torrperioder. Torkan medför att djuren rör sig på andra ställen.



Slarv med anmälningsplikten kan innebära ett ännu större mörkertal i antalet olyckor tror polisen. Myndigheten ser också ökade risker i att mindre allvarliga vilttillbud kan förvandlas till svåra trafikolyckor med ett mer uppskruvat trafiktempo kring viltolycksplatserna.