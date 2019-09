Linköping vill inte bryta med Kina

– Vi driver inte utrikespolitik ifrån Linköping. Men skulle Kina gå in i Hongkong så kommer det naturligtvis att påverka vårt utbyte med Kina under den närmaste tiden, säger borgmästare Lars Vikinge (C) i Linköping.

Hans egen parti var med och skrev en motion ihop med Vänsterpartiet förra året om att stoppa vänortssamarbetet med Kina och resultatet ser ut att bli en omsvängning av vänortssamarbetena generellt.