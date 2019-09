Stopp i tågtrafiken mellan Norrköping och Linköping

Det här påverkar både Östgötapendeln och tågen mot Stockholm och Nässjö och söderut.

Det finns vid 13.30-tiden reparatörer på plats, men man vet fortfarande inte när trafiken kan återgå till det normala.

– Just nu har vi satt in bussar mellan Linköping och Norrköping, men vi har inte tillräckligt många just nu, säger Mattias Näsström, trafikoperativ chef på Östgötapendeln.