Splittrad syn bland unga i klimatfrågan

Under måndagen samlades världsledare i New York på FN:s klimatmöte för att arbeta med nio så kallade handlingsspår, bland annat om energifrågor.

Det finns en splittring mellan nationer när det gäller klimatarbetet och tänkbara åtgärder.



Och det är en klyfta som även är tydligt bland de unga idag. Det säger 14-åriga Ia Annstoot från Linköping som har engagerat sig i frågan. Hon anser att man kan dela upp förhållningssättet i tre olika skolor.



- Det finns de som tror på det, de som inte orkar kämpa för det och så de som anser att detta inte kommer att bli ett problem under vår livstid.





P4 Östergötland

nyheter.ostg@sverigesradio.se