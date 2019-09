Snabbare dna-analyser när topsningar ökar

Antalet topsningar vid misstanke om brott ökar i Sverige. Polisen topsar allt fler och på Nationellt Forensiskt Centrum. I Linköping har antalet ärenden under årets första åtta månader ökat med 20 procent jämfört med motsvarande tid i fjol. På NFC räknar man nu med att genomföra 34 000 analyser i år. Det är 4 000 fler analyser än under 2018.



– Vi märker av ökningen, absolut. Och vi ser att det finns en ökning inom hela Polismyndigheten, säger Carina Ansell, gruppchef på biologisektionen NFC.



Under fjolårets första åtta månader skickades 16 400 topsningar in till NFC. I år har drygt 3 300 fler prover kommit in att bearbeta under motsvarande tid.

Allt fler prov medför att antalet dna-profiler i NFC:s dna-register växer. Den sista augusti i år fanns över 165 000 profiler i NFC:s register. Detta kan jämföras med knappt 152 000 profiler som fanns för fyra år sedan. Samtidigt som proverna blir fler så har myndigheten lyckats med att korta ned analystiderna genom effektiviseringar i arbetet.