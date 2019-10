Kommuner kan spara på skolpersonal

Åtta av tolv Östgötakommuner uppger att man kan komma att minska på antalet anställda per elev i grundskolan under kommande år. Endast i Linköping, Mjölby, Kinda och Vadstena räknar man med att behålla samma personalnivåer år 2020 som under 2019.

I sju östgötska kommuner så tror förvaltningscheferna att antalet elevassistenter kan bli färre, om man ser till skolpersonal. Och i de fyra kommunerna Boxholm, Ydre, Ödeshög och Valdemarsvik räknar man med att en alltmer ansträngd ekonomi kan medföra att man tvingas spara på antalet lärare.



I enkäten om grundskolan och ekonomin har samtliga kommunala skolchefer i Östergötland svarat undantaget i Åtvidabergs kommun.