Kraftiga vindar väntas på Östersjön

Det gäller såväl mellersta som norra Östersjön. Ett intensivt lågtryck passerar under tidiga måndagen norra Götaland. Det uppger SMHI. Lågtrycket medför kraftiga västliga eller sydvästliga vindar varpå SMHI har utfärdat varning för kuling. Det kan innebära vindbyar på mellan 14 till 25 meter per sekund till havs.



Vid sådana vindstyrkor kan det vara fara till sjöss för såväl fritidsbåtar som mindre yrkesfartyg. Vindarna förväntas sedan avta under måndagen.