Pulverlarm på anstalt – verksamhet ställs in

De drabbade personerna mår bra, uppger polisen. Ytterligare två personer, som fanns i samma byggnad som pulvret upptäcktes i, ska undersökas under dagen.

Den planerade verksamheten på anstalten ställs tills vidare in under dagen. det uppger Kriminalvården för P4 Östergötland.



Under onsdagseftermiddagen finns ingen brottsmisstanke kring händelsen.