BMW-tjuvarna slog till Motala

Så sent som under natten till måndagen anmäldes sju liknande inbrott i Linköping och det är bara en bråkdel av alla anmälningar under den senaste stöldvågen.

Framförallt är det rattar, instrumentpaneler och navigeringssystem som stjäls och enligt Thomas Agnevik vid polisen arbetar tjuvarna väldigt snabbt och är svåra att komma åt om de inte tas på bar gärning.