Isak Pettersson - Årets målvakt

IFK Norrköpings 22-årige målvakt Isak Pettersson har utsetts till årets målvakt. Och det för den andra säsongen i rad. Detta när Allsvenskan stora pris delades ut under tisdagskvällen. Pettersson startade i samtliga trettio matcher under säsongen. Och han höll nollan under sexton av dessa matcher.

Vinnarna på galan röstades i vanlig ordning fram av en jury bestående dels av de allsvenska klubbarnas tränare och lagkaptener, dels av fotbollsexperter och journalister.



P4 Östergötland