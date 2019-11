Skolkompisarna i Out Of Mind spelar i Östgötahitten

Det gemensamma intresset för musik och arrangering skapar fartfyllda och melodiösa egenskrivna låtar.

Texterna speglar en realistisk bild av hur ett liv ser ut med hjärtesorg, självständighet, vänskap och att ta sig igenom tunga perioder.

Första singeln släpptes under hösten och det är den vi hör i Östgötahitten, den heter What´s going on.

Lyssna på låten i spelaren ovanför