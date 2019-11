Melodifestivalens artister klara

Den första deltävlingen äger rum i Linköping lördagen den 1 februari. Där ju artister ställs mot varandra. En av de tävlande är Robin Bengtsson som representerade Sverige i Eurovision Song Contest 2017 och där knep en femteplats. Bengtsson ställs mot bland andra tidigare tvåan Felix Sandman.



Totalt hålls 4 deltävlingar och en "andra chansen" innan finalen på Friends Arena i Solna den 7:e mars 2020



Deltävling 1 - artisterna i Saab Arena, Linköping

Lördag den 1:e januari



Malou Prytz: "Ballerina"

Felix Sandman: "Boys with emotions"

OVÖ: "Inga problem"

The Mamas: "Move"

Suzi P: "Moves"

Sonja Aldén: "Sluta aldrig gå"

Robin Bengtsson: "Take a chance"