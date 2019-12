Misstänkt mordbrand vid kyrkolokal i Ektorp

Vid klockan 15.30 under fredagseftermiddagen larmades räddningstjänst till Sankt Marias Syrisk-Ortodoxa Församling i Ektorp, Norrköping. På plats skickades rökdykare in som kunde släcka branden i byggnaden.



Polisen har under fredagskvällen upprättat en förundersökning om misstänkt mordbrand.



– Tekniker har varit på platsen och arbetet fortsätter under lördagen när det ljusna ute.



Det säger Björn Öberg vid Polisens region Öst till P4 Östergötland. Polisen efterlyser nu vittnen kring händelsen. Personal som befann sig i kyrkolokalen har hörts om sina iakttagelser men någon misstänkt gärningsman finns ännu inte. Ingen person kom till skada vid branden.