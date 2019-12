Oskarshamn lånar in målvakt från Vita Hästen

Detta under lördagens match då SHL-laget behöver förstärkning på målvaktssidan efter att Oskarshamns målvakt Tex Williamsson skadats under torsdagens SHL-möte mot Leksand.



Vita Hästens tränare Tony Zabel betraktar utlånet som "ett sätt att bygga relationer och en bra morot". Efter matchen ska Kokman åter till sitt lag.



Oskarshamn tar under lördagseftermiddagen emot Örebro i SHL:s omgång 24.