Massiv sökinsats efter försvunnen 25-åring

Mannen anmäldes försvunnen vid lunchtid under söndagen och sökandet påbörjades vid 13-tiden.



Under söndagskvällen finns 15 polispatruller på plats och en helikopter för att söka av terräng och vattendrag. Man använder även drönare och hundar, säger polisens presstalesman Thomas Agnevik till P4 Östergötland.



Den som tror sig se mannen eller veta var han befinner sig uppmanas att skyndsamt ringa polisen via 112.