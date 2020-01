LHC förlorade i förlängning

LHC låg under med 2-0, men lyckades vända till 2-2 vid full tid efter mål av Broc Little och Olle Lycksell. Einar Emanuelsson avgjorde för Luleå drygt två minuter in i förlängningen.

– Jag tycker vi står upp bra mot Luleå som är ett bra och väldigt skickligt lag. Vi är väldigt nöjda att få det till förlängning, sedan är vi inte så nöjda med att förlora. Men det är ett steg i rätt riktning, säger LHC:s forward Olle Lycksell som gjorde 2-2-målet i sista perioden.