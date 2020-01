4H-gård efterlyste hjälp – fick in tusentals kronor

För att ha råd att köpa nytt foder och inte behöva sälja av några djur tog Björkö 4H-gård hjälp utav sociala medier för att nå ut till folk som kunde tänka sig att skänka pengar eller ställa upp som volontärer på gårdens kommande event.

– Vi har fått in mellan 12 000-15 000 kronor i gåvor och andra former. Det har nästan strömmat in pengar vilket gör att vi har en buffert i ekonomin nu så vi direkt kan höra av oss till dem som har foder till salu, säger Göran Larsson som sitter med i Björkö 4H-gårds styrelse.