Brottsmisstänkt kommunalråd inför rätta

Han är åtalad för våldtäkt och grov kvinnofridskränkning. P4 Östergötland har läst delar av den hemligstämplade förundersökningen. Åtalet bygger på förhör med 50 vittnen, anhöriga och vänner, samt vårdpersonal. 15 av dessa kommer att vittna under rättegången.



I de förhör som P4 Östergötland läst ger de båda parterna helt skilda bilder av vad som har hänt i deras relation under åren. Kvinnan som är målsägande har advokaten Elisbeth Massi Fritz vid sin sida under rättegången. Kåre Friberg, som nekar till brott, försvaras av advokaten Hanna Lindblom.



Rättegången beräknas pågå i sju dagar fram till och med den 27 januari.